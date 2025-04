Inscrições estão abertas para o workshop Mecânica do Batom, em Caxias

Estão abertas as inscrições para mulheres interessadas em participar do workshop Mecânica de Batom, promovido pela secretaria Municipal de Trânsito, Transportes e Mobilidade (SMTTM), por meio da Escola Pública de Trânsito (EPT).

A ação, gratuita, é destinada ao público feminino com objetivo de ensinar as participantes a reconhecerem problemáticas mecânicas e hidráulicas dos automóveis . A atividade ocorre nas dependências da secretaria de Trânsito no dia 16, das 19h às 22h.

As inscrições devem ser feitas pelo e-mail escolatransito@caxias.rs.gov.br com nome completo e telefone. As 60 candidatas vão receber retorno via e-mail com a confirmação da inscrição para o workshop. A presença no evento garante certificado de participação.