Um incêndio de grandes proporções destruiu uma casa de madeira na noite desta segunda-feira (21), no bairro Cidade Industrial, em Caxias do Sul. O sinistro começou por volta de 20h20min na residência localizada na Av. Triches.

Conforme informações do 5° Batalhão de Bombeiro Militar (5ºBBM), dois caminhões foram utilizados no combate às chamas, que durou cerca de duas horas. Ninguém ficou ferido. As causas do incêndio serão investigadas.