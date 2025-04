Incêndio de grandes proporções atinge empresa em Caxias do Sul

Um incêndio de grandes proporções atinge a empresa Tabone, localizada na Rua Evaristo de Antoni, no bairro São José, em Caxias do Sul, na tarde desta terça-feira (22). O fogo começou por volta das 14h30min e foi controlado cerca de quatro horas depois.

O incêndio atinge um pavilhão onde ocorre o processo de pintura e metalização de puxadores de móveis. Há fumaça preta e calor intenso nas proximidades da empresa.

De acordo com o relato de funcionárias, as primeiras chamas surgiram atrás de uma máquina. A equipe de brigadistas tentou combater o fogo antes de a empresa ser evacuada. No total, 97 funcionários atuam na unidade.

Ao menos três caminhões do Corpo de Bombeiros e um do Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto (Samae) atendem a ocorrência. Entre eles, o modelo Magirus, que alcança até 42 metros de altura com escada. Os bombeiros utilizam o caminhão para combater as chamas no ponto de trás da empresa. O combate ao incêndio já ultrapassou duas horas.

A RGE desligou o fornecimento de energia na região. O trânsito está completamente bloqueado no local. Não há feridos.

Veja a nota divulgada pela empresa

Comunicado Oficial

A Tabone informa que, na data de hoje, foi registrado um incêndio em nossa Unidade 2 – Metalização.

O Corpo de Bombeiros da cidade de Caxias do Sul segue atuando no local, com o apoio de nossa equipe, para o total controle das chamas. Não houve vítimas ou feridos, e todas as pessoas presentes foram evacuadas com segurança.

As autoridades competentes já estão acompanhando a ocorrência, e a empresa segue colaborando integralmente com os trabalhos de contenção e avaliação.

Reforçamos que a Tabone preza pela segurança de seus colaboradores, parceiros e da comunidade​, mantendo protocolos rígidos de prevenção e emergência, que permitem uma evacuação rápida e segura.

Agradecemos a solidariedade recebida e reforçamos nosso compromisso com a transparência e a responsabilidade.