Incêndio atinge a caldeira de uma empresa em Vacaria, na Serra 

Os bombeiros utilizaram Líquido Gerador de Espuma (LGE) para conter as chamas devido à presença de produtos químicos no local

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros Militar, o fato foi registrado por volta das 12h, quando a guarnição avistou uma densa coluna de fumaça nas proximidades do quartel. Ao chegarem no local, constataram um incêndio de grandes proporções na caldeira da empresa, com foco intenso nas instalações.