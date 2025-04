Identificado motorista de caminhão que morreu em acidente na RS-122, em Antônio Prado

O motorista do caminhão que morreu em um acidente na tarde desta sexta-feira (18) foi identificado como Leonardo Laguna Mietlicki Azevedo, de 27 anos. O corpo dele é velado na Capela Mortuária Municipal de Eldorado do Sul. O sepultamento será no Cemitério Municipal de Guaíba, porém ainda sem horário definido.

O acidente ocorreu no km 110 da RS-122, entre Antônio Prado e Flores da Cunha, por volta das 14h desta sexta-feira (18). Conforme as informações do Comando Rodoviário, o caminhão atrelado a um reboque, com placas de Glorinha, e conduzido por Azevedo, transportava chapas de MDF e trafegava no sentido Antônio Prado-Flores da Cunha quando, por motivos ainda não esclarecidos, o condutor teria perdido os freios e o controle da direção, colidindo contra a traseira de uma caminhonete Saveiro, de Caxias do Sul, que trafegava à frente.