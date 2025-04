Hospital Saúde de Caxias do Sul projeta atender pacientes do SUS ainda em 2025

O Hospital Saúde, de Caxias do Sul, planeja ofertar serviços para pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS) até o fim deste ano. Conforme o integrante do conselho de gestão do Hospital Saúde Luis Geraldo Gallicchio, a intenção, já levada à prefeitura e ao governo do Estado, é atender a histórica demanda reprimida da rede pública.