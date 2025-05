Homologação do sistema Papi do aeroporto de Caxias do Sul entra em fase final, segundo prefeitura

Processo de homologação acontece na cabeceira 33 do Aeroporto Regional Hugo Cantergiani. Cleberson Babetzki / Divulgação

A homologação do Papi (sigla em inglês para Precision Approach Path Indicator, ou Indicador de Percurso de Aproximação de Precisão) no Aeroporto Hugo Cantergiani, de Caxias do Sul, deve ser concluída nos próximos dias. É o que anunciou o prefeito Adiló Didomenico na noite de sexta-feira (25), em podcast da prefeitura.

Conforme o prefeito, o processo está em fase final e depende apenas da realização do voo de inspeção por parte do Grupo Especial de Inspeção em Voo (GEIV), da Força Aérea Brasileira (FAB).

Já de acordo com a comunicação da prefeitura, a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) confirmou na quinta-feira (24) que todo o processo técnico do sistema Papi está aprovado e que ambas as cabeceiras da pista (15 e 33) encontram-se aptas para receber a inspeção final do GEIV. O voo depende de condições meteorológicas favoráveis.

A tecnologia deve ajudar os pilotos em condições de baixa visibilidade. O sistema é um auxílio visual utilizado durante o procedimento de aproximação final para pouso. Ele indica por meio de luzes coloridas se a aeronave está acima, abaixo ou na rampa ideal de descida.

Conforme o diretor do aeroporto Hugo Cantergiani, Cleberson Babetzki, quando o Papi estiver homologado, os equipamentos Avasis (indicadores visuais de trajetória de aproximação) serão desativados, o que, assim, encerra a transição para a tecnologia mais moderna.

Ampliação do terminal de passageiros

Outro anúncio feito por Adiló no programa foi de que o edital para as obras de ampliação do terminal de passageiros deve ser publicado na primeira quinzena de maio.