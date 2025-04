Homem morre atropelado na BR-285, entre Vacaria e Bom Jesus

Um homem de 54 anos, identificado como Laercio Margarefo, morreu após ser atropelado na BR-285. O caso ocorreu no km 105 da rodovia federal, nas proximidades do acesso à estrada da Macena, entre Vacaria e Bom Jesus, por volta das 20h30min de domingo (13)

O Rio Grande do Sul registrou ao menos quatro mortes no trânsito desde a tarde de domingo. Os outros casos aconteceram em São José do Sul, Guarani das Missões e Nicolau Vergueiro.