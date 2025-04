Um homem, que ainda não teve a identidade confirmada oficialmente, morreu na noite desta quinta-feira (17) depois de ser atropelado no km 118 da BR-285, em Vacaria.

A vítima foi socorrida no local, mas morreu enquanto recebia o atendimento. Segundo a polícia, o homem foi atropelado por uma caminhonete Toro com placas de Vacaria que trafegava no sentido Bom Jesus – Vacaria. O motorista, de 50 anos, prestou socorro.