Homem é preso em flagrante por obras irregulares em patrimônio tombado de Caxias do Sul

Um homem foi preso em flagrante por realizar obras irregulares em um patrimônio tombado de Caxias do Sul. Conforme assessoria do Ministério Público (MP), ele realizava trabalhos de reforma na Residência Finco, localizada na Avenida Júlio de Castilhos, na quinta-feira (10). Ele é um dos proprietários do imóvel construído em 1908.