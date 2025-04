Grande quantidade de granizo em Vacaria foi atípica? Meteorologista explica o fenômeno

Inesperada e intensa, a chuva de granizo que atingiu Vacaria na tarde da terça-feira (15), deixando 120 casas em cinco bairros danificadas , foi influenciada por características da própria cidade. É o que indica a meteorologista Alana Gabriele, da Climatempo. Segundo ela, questões da geografia local estão entre as causas diretas para a formação do fenômeno.

A Defesa Civil do Rio Grande do Sul também indicou que a previsão desse tipo de fenômeno é complexa . Contudo, como não é algo que ocorre com frequência , quando é registrado, tende a atingir regiões isoladas, como foi o caso de Vacaria, que teve cinco bairros impactados.

Como se forma o granizo

Conhecido como "saraivada de granizo", o fenômeno registrado na cidade dos Campos de Cima da Serra se forma dentro das nuvens que estão sobre regiões de média altitude. No interior da nuvem, correntes de ar intensas fazem com que as gotas da água subam até camadas mais frias da atmosfera, onde congelam e formam as pedras de gelo. Quando essas pedras atingem peso suficiente, caem como granizo.