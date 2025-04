Gato fica com a cabeça presa no "pisca" de carro e é resgatado pelos bombeiros em Bento Gonçalves

Bombeiros não souberam dizer quanto tempo o bicho ficou preso. Corpo de Bombeiros de Bento Gonçalves / Divulgação

Um gatinho foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros do interior de um carro na tarde deste sábado (5), em Bento Gonçalves. O felino estava com a cabeça presa na região dos faróis frontais do veículo, junto ao motor.

Leia Mais Motorista colide e derruba poste no bairro Charqueadas, em Caxias

A ocorrência foi atendida no estacionamento de um supermercado no bairro Juventude, por volta das 15h.

— O motorista ouviu um barulho no motor do carro, foi ver e tinha um gato preso na estrutura que segura o pisca do carro. Com chaves, os bombeiros removeram o pisca e conseguiram resgatar o gato — conta o sargento Pablo Moreira.

O animal, que não teve o dono localizado, foi entregue ao proprietário do carro. Os bombeiros não souberam dizer quanto tempo o bicho ficou preso.

— Esse tipo de ocorrência é muito comum no inverno, os animais se aproximam dos veículos por causa do calor do motor, para se aquecer, e às vezes ficam presos — afirma o sargento.