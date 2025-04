Frio de volta: previsão aponta mínimas abaixo dos 5°C na Serra no final de semana

Não vai ter chuva, mas vai ter bastante frio na Serra neste final de semana. Segundo a Climatempo, nos pontos mais altos da região estão previstas mínimas abaixo dos 5°C neste sábado (19) e domingo (20). Há, inclusive, condição para formação de geada em cidades na Serra com a chegada de uma massa de ar frio.

Ainda de acordo com a Climatempo, no sábado, as mínimas, que devem ser registradas à noite, oscilam entre 4°C e 14°C. Cidades como São Francisco de Paula e Vacaria devem registrar mínimas entre 10°C e 11°C.