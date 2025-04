A feira fica localizada na Praça das Feiras, entre a Avenida Rio Branco e a Rua Feijó Júnior, no bairro São Pelegrino.

Mesmo com feriadão de Páscoa, a feira ecológica de Caxias do Sul funciona em horário normal neste sábado (19). O atendimento dos agricultores ocorre das 6h30min às 11h30min, na Praça das Feiras, entre a Avenida Rio Branco e a Rua Feijó Júnior, no bairro São Pelegrino.