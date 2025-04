Devoção reúne milhares de pessoas na procissão com Cristo Morto em Caxias do Sul; veja o vídeo

Logo antes das 15h desta Sexta-feira Santa (18), milhares de fiéis se reuniram nas cinco procissões que culminaram na frente da Catedral Diocesana de Caxias do Sul. Movidos pela fé, oito mil fiéis, de acordo com a organização, ocuparam as ruas centrais da cidade na procissão com Cristo Morto.

O bispo dom José Gislon comandou os trabalhos da procissão e os fiéis se juntaram aos demais grupos que partiram, vindos das paróquias de São Pelegrino, Santo Antônio, Imaculada Conceição, São Leonardo Murialdo e São Pio X.

À frente do cortejo, voluntários carregaram a imagem de Cristo. O percurso passou pela Rua Dr. Montaury, Avenida Júlio de Castilhos e Rua Do Guia Lopes e retornou até a Sinimbu, em direção à Catedral.

Leia Mais Encenação da Via Sacra emociona fiéis nos pavilhões da Festa da Uva, em Caxias do Sul

Na caminhada que partiu de São Pelegrino, com as paróquias Santo Antônio e Imaculada Conceição, a Cruz da Juventude guiou os fiéis. Carregada por jovens de diversos grupos católicos, como sinal de preparação para o Bote Fé, encontro da juventude católica do Rio Grande do Sul que acontecerá em novembro em Caxias.

Procissão partiu da Catedral pela Avenida Júlio de Castilhos até a Rua do Guia Lopes. Porthus Junior / Agencia RBS

Por volta das 16h, as procissões da Catedral, com a imagem do Cristo Morto, e da Paróquia de Lourdes, com a imagem de Nossa Senhora das Dores, se encontraram no entroncamento da Rua Sinimbu com a Rua Do Guia Lopes, num momento de emoção dos fiéis que acompanhavam o trajeto.

Após o encontro, os fiéis se uniram e seguiram em caminhada até a Catedral, onde o bispo dom José Gislon comandou a celebração. O bispo relembrou aos presentes que a Sexta-feira da Paixão é o dia do luto em toda a Igreja.

— Estamos revivendo os últimos dias de Jesus que foi processado, torturado e morto. Tudo isso não é a vontade de Deus, mas aquela dos seres humanos, porque Deus quer sempre a vida. Deus salva da morte, mas se coloca do lado das vítimas e dá aos seus sofrimentos a possibilidade de abrir-se em direção às novas possibilidades de vida — refletiu o bispo.

Bispo dom José Gislon comandou a celebração. Porthus Junior / Agencia RBS

O Sábado Santo (19) será marcado pela Vigília Pascal, com a bênção do fogo novo e da água, além do acendimento do Círio Pascal e do canto do Exultet, o hino de proclamação da Páscoa. O bispo irá presidir a missa às 19h, na Catedral. O Domingo de Páscoa (20) terá as celebrações nos horários habituais, 9h, 11h e 19h, na Catedral.

Momento que significa muito

Quem acompanhou a procissão desta Sexta Santa foi o casal Nilson Didomenico e Ivanete Varela Didomenico. Ele, que é natural de Guaporé, mora em Caxias do Sul há 40 anos e, sempre que pode, prestigia as celebrações pascais.

Nilson Didomenico e Ivanete Varela Didomenico participaram da celebração em Caxias do Sul. Gabriela Bento Alves / Divulgação

— Para mim, significa tudo. Jesus sofreu tanto por nós, para nos salvar, então nada mais justo do que vir aqui recordar este tempo de sofrimento dele. A gente, como católico, não pode deixar de prestigiar, porque é um momento que significa muito. Sempre temos pedidos especiais. Eu peço sempre que Deus me dê muita saúde, muita paz, amor, que a minha família prospere. Que não tenha empecilho para o crescimento — emocionou-se.

Celebração em família

Família Caon Rossi acompanha a celebração anualmente. Porthus Junior / Agencia RBS

Na Praça Dante Alighieri, o casal Leocarlos Rossi e Elaine Caon aguardava a procissão com as filhas Alice, de três anos, e Júlia, de 18. A família participa da procissão todos os anos.