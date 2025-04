Facas em escolas, professora ameaçada e adolescente apreendida: como foi o dia da volta às aulas na rede municipal de Caxias do Sul

Aulas retornaram com reforço de segurança na Escola João De Zorzi, no bairro Fátima Baixo.

Pelo menos quatro ocorrências foram registradas nesta quinta-feira (3) na rede municipal de ensino de Caxias do Sul. Foram casos de facas apreendidas e uma ameaça a professora. As aulas foram retomadas após ficarem suspensas na quarta (2). Na terça-feira (1º), uma professora da Escola João De Zorzi, no bairro Fátima Baixo, foi atacada por estudantes. Até o momento, três menores foram identificados pelo ato infracional e estão apreendidos.

De acordo com a Guarda Municipal (GM), que reforçou a segurança em 30 das 82 escolas do município nesta quinta, três facas foram apreendidas em três escolas diferentes. Duas instituições ficam na Zona Norte e outra na Zona Oeste. Os objetos foram encontrados com garotos de 17 e 15 anos e com uma garota de 11 anos.