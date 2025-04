Evento de conscientização sobre o autismo ocorre neste sábado, em Flores da Cunha

O 2º Encontro Regional TEAcolhe pela conscientização do autismo será realizado neste sábado (26), com concentração na Praça da Bandeira, a partir das 9h. O evento é realizado pela prefeitura de Flores da Cunha, em parceria com o Centro Regional de Referência em Transtorno do Espectro Autista (TEA), a Apae de Feliz, o Programa de Atendimento a Pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEAcolhe) e o Instituto TEAMAR Flores.