“Emocionante e inesquecível”: casal caxiense relembra bênção recebida pelo papa Francisco

“Um momento único e emocionante”. É assim que Matheus Sacon descreve o dia em que, junto com a esposa, Paola Marchett de Bastiani, recebeu a bênção para recém-casados pelo papa Francisco. A cerimônia foi realizada em abril de 2023, na Praça de São Pedro, no Vaticano.

Matheus e Paola são naturais de Caxias do Sul, mas moram em Treviso, na Itália, onde Sacon atua como jogador de futsal no clube Came Treviso. A bênção do papa aos recém-casados ocorria toda quarta-feira na audiência geral, em frente à Basílica de São Pedro. O casal então planejou participar do momento.

Para receber a bênção do papa era necessário seguir alguns protocolos. Além de adquirir os ingressos gratuitos pelo site do Vaticano, as mulheres deveriam estar com vestido longo e branco, e os homens com terno, gravata e sapato social. Foi Paola quem fez a inscrição do casal. Eles também levaram um terço, que foi abençoado pelo papa.

Sacon lembra que o momento foi rápido. Ao fim da celebração, assim que o papa se aproximou, o casal disse que era do Brasil e descreveu a importância de estarem sendo abençoados pelo pontífice. O papa, então, fez o sinal da cruz e deu a bênção ao casal.

— Para nós, foi um momento único, emocionante e inesquecível, não só pela importância do papa, mas por ele ser tão querido por todos. Esse lado humano dele... São poucos os que têm essa oportunidade que tivemos de receber essa bênção tão especial. Felizmente, conseguimos — relembra Sacon.

Para o casal, Francisco deixa um legado de união e humanidade com o próximo.

— Foi um papa extremamente humanitário, humilde e simples, e buscou sempre a união dos povos, o que aproximou as pessoas e os jovens da igreja católica — finaliza.

O Vaticano informou, nesta segunda-feira (21), a morte do 266º papa da história, Francisco, aos 88 anos. O pontífice esteve internado devido a uma dupla pneumonia por 37 dias no hospital Gemelli, em Roma. Ele recebeu alta em 23 de março e se recuperava no Vaticano.