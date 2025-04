Em sábado de feriadão de Páscoa, turistas lotam ruas e ocupam 98% da rede hoteleira de Gramado

Ruas de Gramado estão cheias neste sábado em um cenário que deve permanecer durante todo o final de semana. Porthus Junior / Agencia RBS

A chuva que cai sobre Gramado neste sábado (19) não é capaz de afastar os turistas, que lotam as ruas e aquecem o comércio na véspera de Páscoa.

O movimento, inclusive, é maior que o esperado: a ocupação da rede hoteleira está em 98%, segundo o Sindicato dos Hotéis, Bares e Restaurantes da Serra Gaúcha (SindTur). O dado é maior do que os 95% previstos ao longo da semana pela entidade.

A Secretaria Municipal de Turismo estima que 200 mil turistas devam passar pela cidade ao longo do feriadão prolongado, que se encerra na segunda-feira (21), Dia de Tiradentes. O SindTur calcula, inclusive, que este será o maior movimento da Páscoa nos últimos 10 anos.

Rua coberta é um dos atrativos no passeio à Gramado. Porthus Junior / Agencia RBS

Quem corrobora com esta percepção é o gerente geral do Hotel Alpestre, Mauro Valmorbida. Os 145 leitos foram ocupados para o feriadão de Páscoa, com predominância de famílias gaúchas, seguido por turistas do Sudeste e do Uruguai.

Procura por quartos para o feriadão de Páscoa se intensificou após o Carnaval no Hotel Alpestre. Porthus Junior / Agencia RBS

Ele conta que a procura por quartos se intensificou após o feriado de Carnaval e acrescenta que agora o sentimento é de recuperação, após as perdas ocasionadas pela pandemia de coronavírus e os desastres climáticos registrados em 2023 e 2024.

— É um ano em que se acredita na recuperação. E com a chegada da Páscoa, a chegada do frio, só podemos ficar otimistas, né? Não podemos ter outro pensamento — ressalta Mauro.

De Novo Hamburgo, a família Jung Wendt ilustra bem o perfil regionalizado dos turistas que passeiam por Gramado. O grupo chegou na sexta-feira e deve ficar até a terça. O objetivo é celebrar a Páscoa e comemorar o aniversário de Martina Jung Wendt, que completa nove anos neste sábado.

De Novo Hamburgo, a família Jung Wendt escolheu Gramado para curtir o feriadão. Na foto, E-D, Ana Paula Jung. Martina e Marcos. Atrás, Rúbia. Porthus Junior / Agencia RBS

— Gramado tem essa característica da magia e ainda mais agora está tudo decorado de Páscoa. A gente entra nesse clima do tema, do feriado. É uma cidade preparada para acolher famílias e para receber as pessoas — ressalta a administradora Ana Paula Jung, 44 anos, que também estava acompanhada do marido Marcos Wendt e da cunhada Rúbia Wendt.

Pontos turísticos como a Rua Coberta e a Igreja São Pedro são disputados para fotografias e vídeos. Famílias driblam a garoa fina com guarda-chuvas e agasalhos. Os motoristas, por sua vez, precisam de paciência, uma vez que há movimentação intensa de pedestres e congestionamento nas vias centrais, com a Rua Borges de Medeiros.

Ovo de chocolate com torresmo é a aposta em uma das lojas de chocolate. Porthus Junior / Agencia RBS

Ovo com torresmo é novidade em loja de chocolate

Se a ideia é oferecer algo novo e original aos clientes nesta Páscoa, a chocolate maker e empresária Camila Cavalli acertou na aposta. Ela conta que o ovo de chocolate com torresmo tem gerado curiosidade e ampliado as vendas na Cacau Gramado.

O doce é recheado com caramelo salgado e preenchido com torresmo, que é produzido por uma empresa de Nova Petrópolis.

— É uma combinação super-regional. A gente queria fugir um pouquinho do óbvio, então, o pessoal está vindo atrás deste e, claro, dos tradicionais, que nunca deixamos de vender bem — comenta Camila.

A loja estima uma ampliação de 30% na comercialização de itens em comparação com a Páscoa de 2024.

Camila Cavalli e o sua criação: o ovo de páscoa com torresmo. Porthus Junior / Agencia RBS

Presença de turistas latinos é celebrada pelo comércio

Na loja de chocolates Lugano, localizada na Rua Borges de Medeiros, a gerente Daniela Cruz celebrava a movimentação de turistas da Argentina e do Uruguai desde o início da semana. A estimativa é de um crescimento de ao menos 30% nas vendas, na comparação com a mesma data do ano passado.

— Está bem além da nossa expectativa. Tivemos o dobro de movimento e uma semana atípica antes da Páscoa, com demanda maior de argentinos e uruguaios. São turistas que vieram com a família toda e isso foi muito positivo, refletindo nas nossas vendas, tanto da cafeteria como da loja —comenta Daniela.

Gerente da Lugano Daniela Cruz celebra a vinda de turistas latinos na Páscoa de 2025. Porthus Junior / Agencia RBS

Na sacola dos consumidores, a preferência, segundo ela, é por chocolates tradicionais, como as versões ao leite e branco.

— Eles buscam novidades, mas acabam priorizando o tradicional, o artesanal, que têm o nosso toque humano — acrescenta a gerente.

Programação do feriado

Canela

As atrações em Canela estão concentradas na Praça João Correa. São espaços como a Toca do Coelho e a Feira de Artesanato.

Sábado (19 de abril)

10h às 20h – Instagramável “Toca do Coelho”

10h às 20h – Feira de Artesanato

17h30 – Intervenção Artística: Músicas que encantam

Domingo (20 de abril)

10h às 20h – Instagramável “Toca do Coelho”

10h às 20h – Feira de Artesanato

10h30 – A Fábrica de Doces do Sr. Coelho – Parada de Páscoa (Trajeto: Catedral de Pedra até a Praça João Correa)

14h – Intervenção Artística: Em que posso lhe ajudar?

17h – Intervenção Artística: Músicas que encantam

Segunda-feira (21 de abril)

Apresentação Artística no MULTIPALCO – 16h – “Kaiu da Kombi”

Gramado

Além da Paradinha de Páscoa, que vai ocorrer sábado, domingo e segunda, às 15h, a ChocoPáscoa Gramado conta com as atrações da Mara Cakes Fair e intensa programação artística na Vila de Páscoa, que está instalada na Praça das Etnias.

Na parte religiosa, o grande momento será com a Procissão dos Passos, que ocorre na Sexta-feira Santa, dia 18, às 20h, na avenida Borges de Medeiros. Mais de 400 pessoas fazem parte do elenco. Outra atração é a Corrida do Coelho, que ocorre sábado, dia 19, com largada e chegada no Lago Joaquina Rita Bier.

Sábado (19 de abril)

Mara Cakes Fair - Arena Kids, das 14h às 20h, Rua Coberta

Mara Cakes - Cake Show, das 14h às 20h, Rua Coberta

Mara Cakes - Cake Live, das 14h às 20h, Rua Coberta

Mara Cakes - Arena Cake Show, das 14h às 20h, Rua Coberta

Mara Cakes - Desfile Sugar Fashion, às 16h, Rua Coberta

Espaço Kids - Recreação, das 11h às 20h, Rua Coberta

Parada de Páscoa, às 15h, Rua Coberta

Vila de Páscoa, das 9h às 21h, Praça das Etnias

Era uma vez, às 17h, Vila de Páscoa

Visita Casa do Coelho Pascoalino, das 16h às 18h30, Vila de Páscoa

Domingo (20 de abril)

Easter Groove – Musical, às 11h, Rua Coberta

Mara Cakes Fair - Arena Kids, das 12h às 18h, Rua Coberta

Mara Cakes - Cake Show, das 12h às 18h, Rua Coberta

Mara Cakes - Cake Live, das 12h às 18h, Rua Coberta

Mara Cakes - Arena Cake Show, das 12h às 18h, Rua Coberta

Mara Cakes - Desfile Sugar Fashion, às 16h, Rua Coberta

Espaço Kids - Recreação, das 11h às 20h, Rua Coberta

Parada de Páscoa, às 15h, Rua Coberta

Vila de Páscoa, das 9h às 21h, Praça das Etnias

Hoje é Páscoa, às 17h, Vila de Páscoa

Visita Casa do Coelho Pascoalino, das 16h às 18h30, Vila de Páscoa

Segunda-feira (21 de abril)

Coral Vozes de Gramado, às 11h, Rua Coberta

Mara Cakes Fair - Arena Kids, das 14h às 20h, Rua Coberta

Mara Cakes - Cake Live, das 14h às 20h, Rua Coberta

Parada de Páscoa, às 15h, Rua Coberta

Vila de Páscoa, das 9h às 21h, Praça das Etnias

A Páscoa Mágica da Sra Coelho, às 17h, Vila de Páscoa

Visita Casa do Coelho Pascoalino, das 16h às 18h30, Vila de Páscoa

Nova Petrópolis

O evento Magia da Páscoa de Nova Petrópolis segue até o dia 21, na Rua Coberta e Praça das Flores, com entrada franca.

Sábado (19 de abril)

16h - Atração Interativa: Oficinas de Páscoa - atividade para crianças

16h - Atração Musical: Gerson Müller

18h às 19h - Coelho recebe as crianças em sua casa na Magia da Páscoa

18h - Apresentação Entidade Local: Lustige Volkstanzgruppe Bergtal

19h - Atração Musical: Cantora Rhay Santos e Banda

19h30 - Culto da IELB - Paróquia Luterana São João de Nova Petrópolis - na Congregação São Paulo - Vila Germânia

Domingo (20 de abril)

6h – Alvorada Pascal – Igreja do Parque Aldeia do Imigrante

9h - Culto da IECLB - Paróquia Trindade - na comunidade do Centro

9h - Culto da IECLB - na comunidade do Bairro Piá

9h - Culto da IECLB - na comunidade da Fazenda Pirajá

9h - Culto da IELB - Paróquia Luterana São João de Nova Petrópolis - na Congregação Cristo na comunidade de Pinhal Alto

9h - Culto da IELB - Paróquia Luterana São João de Nova Petrópolis - na congregação São Marcos na comunidade Pousada da Neve

9h - Culto da IELB - Paróquia Bom Pastor de Linha Brasil - na comunidade de Linha Brasil

11h às 22h - Mercado de Páscoa (lojas de chocolate e artesanato)

11h às 22h – Galeria de Artes Via Sacra - Valdir Maia

11h - Atração Musical: Bandinha Típica Alemã

13h às 20h – Trenzinho do Coelho

14h às 15h - Coelho recebe as crianças em sua casa na Magia da Páscoa

16h30 - Canto Coral: Projeto Pevi Amme - Igreja Batista

18h - Espetáculo Canto e Luz (velas) - Ato Ecumênico: Caminhada das Velas com Espetáculo de Corais

18h às 19h - Coelho recebe as crianças em sua casa na Magia da Páscoa

19h - Culto da IECLB - Paróquia Trindade - na comunidade do Centro

19h30 - Atração Musical: Show com Umagroup com o espetáculo Rock Legacy

Segunda-feira (21 de abril)