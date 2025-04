A feira do peixe vivo, em Caxias do Sul, ocorre entre os dias 15 e 17 , das 7h às 18h, na Praça Dante Alighieri, em frente à Catedral.

Promovida pela prefeitura de Caxias, a ação ocorre às vésperas da Páscoa, neste ano comemorada no dia 20. As espécies e preços serão os mesmos da feira do ano passado (veja abaixo).