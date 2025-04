Em ação de cuidado com o meio ambiente, Diocese de Caxias realiza campanha a partir de segunda

Entre os dias 7 e 13 de abril — na semana que prepara o Domingo de Ramos —, a Diocese de Caxias do Sul promove a ação intitulada Mãos à obra pela Casa Comum, como gesto concreto da Campanha da Fraternidade de 2025. Neste ano, a 61ª edição da campanha tem como tema Fraternidade e Ecologia Integral.

Durante a semana da campanha, um grande mutirão de coleta de resíduos será realizado, envolvendo todos os serviços pastorais e movimentos da igreja na região. Serão coletadas especificamente cartelas de remédio vazias, tampinhas plásticas e óleo de cozinha usado. Os pontos de coleta estarão estabelecidos nas paróquias e comunidades da Diocese, em locais como igrejas, secretarias, salões paroquiais ou centros comunitários.

Cada paróquia ou comunidade ficará responsável por encaminhar corretamente os materiais coletados para entidades ou projetos que realizem a reciclagem ou o reaproveitamento, como farmácias, cooperativas de reciclagem e ONGs. Para o óleo de cozinha usado em Caxias do Sul, por exemplo, sugere-se o contato com a saboaria Las Margaritas.

Segundo a Diocese, a ação tem como principal objetivo engajar a comunidade em uma ação simbólica de cuidado com o meio ambiente, mobilizando as pessoas para a importância do tema da Campanha da Fraternidade.

No sábado (12) e no Domingo de Ramos (13) ocorre a Coleta Nacional da Solidariedade em todas as igrejas católicas do Brasil. Neste final de semana, a comunidade poderá contribuir em dinheiro, sendo que o valor arrecadado será destinado a projetos sociais e pastorais na Diocese.

Doações ajudaram 10 projetos sociais em 2024

No ano passado, na Diocese de Caxias do Sul, a Coleta Nacional da Solidariedade mobilizou a comunidade e resultou na arrecadação total de R$ 167.972,26. Conforme as diretrizes da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), 40% desse valor é destinado ao Fundo Nacional de Solidariedade (FNS) e outra parte permanece na Diocese para investimento local. Para os projetos da igreja no Brasil foram enviados R$ 67.188,91.

Segundo o vigário geral e coordenador de Pastoral, padre Leonardo Inácio Pereira, de todo o valor arrecadado, a maior parcela, 60%, o equivalente a R$ 100.783,35 permaneceu para ações na região, sendo que R$ 10.078,33 foram direcionados ao fundo regional da CNBB. O restante do valor foi aplicado diretamente em diversas frentes de trabalho social. Ao longo de 2024, foram investidos R$ 81.417,61 em projetos e pastorais na região.

Além do apoio direto aos projetos, parte dos recursos, no total de R$ 5.570,09 foi investida na formação sobre a Campanha da Fraternidade 2025, incluindo a vinda do secretário executivo de Campanhas da CNBB, padre Jean Paul Hansen. Somando valores remanescentes de 2023 e de 2024, um saldo de R$ 13.356,21 permanece em caixa para futuras ações sociais.

Confira quais as entidades e os valores recebidos:

Pastoral da Criança , para o cuidado com mães gestantes e crianças de 0 a 6 anos: R$ 23 mil

, para o cuidado com mães gestantes e crianças de 0 a 6 anos: R$ 23 mil Pastoral da Dignidade da Mulher , para o cuidado com as mulheres em situação de prostituição: R$ 3,5 mil

, para o cuidado com as mulheres em situação de prostituição: R$ 3,5 mil Casa de Apoio Viva Rachel , que atende mulheres retiradas da situação de violência doméstica: R$ 6 mil

, que atende mulheres retiradas da situação de violência doméstica: R$ 6 mil Hospedagem Solidária - Pastoral das Pessoas em Situação de Rua: R$ 10 mil

- Pastoral das Pessoas em Situação de Rua: R$ 10 mil Pastoral Carcerária , para o deslocamento e materiais dos agentes que visitam os encarcerados: R$ 2 mil

, para o deslocamento e materiais dos agentes que visitam os encarcerados: R$ 2 mil Pastoral da Pessoa Idosa , para a formação e visitação dos idosos na Diocese: R$ 4 mil

, para a formação e visitação dos idosos na Diocese: R$ 4 mil Pastoral de Apoio ao Toxicômano Nova Aurora (Patna) , no cuidado e ressocialização de dependentes químicos: R$ 9,5 mil

, no cuidado e ressocialização de dependentes químicos: R$ 9,5 mil Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos Casa Brasil - Associação Mão Amiga: R$ 1,6 mil

- Associação Mão Amiga: R$ 1,6 mil Casa de Acolhida Bom Samaritano - Associação Mão Amiga: R$ 18,7 mil

- Associação Mão Amiga: R$ 18,7 mil Recanto da Compaixão Frei Salvador - Associação Mão Amiga: R$ 3 mil