Dois bares são interditados no bairro Sagrada Família, em Caxias do Sul 

Em nova operação de combate à perturbação do sossego público, dois bares no bairro Sagrada Família, em Caxias do Sul, foram interditados. A fiscalização aconteceu na noite de sexta-feira (25), com coordenação da Secretaria Municipal de Urbanismo (SMU), e participação de agentes da Fiscalização de Trânsito, Guarda Municipal, ROMU, Brigada Militar e do Grupamento de Bombeiros Militar.