Coração de menino caxiense doado: médico fala sobre os desafios de transplantes de órgãos em crianças

Conforme o médico intensivista e responsável pela Comissão intra-hospitalar para doação de órgãos e tecidos para transplante (Cihdott) do Hospital Geral (HG), Rafael Lessa, o coração precisava ser transportado e transplantado em até quatro horas após a retirada do corpo do doador, pois, para cada órgão do corpo humano, há o chamado tempo de isquemia, que se refere ao período crítico no qual um órgão é privado de fluxo sanguíneo adequado antes de ser transplantado.