Dnit estuda construir nova ponte na BR-470 sobre o Rio das Antas, entre Bento Gonçalves e Veranópolis 

— A ponte Ernesto Dornelles tem mais de 70 anos , é bastante antiga. Ela também tem apenas sete metros de largura, ou seja, não tem largura suficiente nem para o acostamento . Em maio do ano passado ela teve uma cabeceira atingida pelos deslizamentos de terra. Com isso, ela precisa de uma reabilitação importante. Então vamos comparar os investimentos de fazer uma nova e reformar essa para tomar a decisão — detalha.

O superintendente confirmou que a Ponte do Rio das Antas é segura para o fluxo de veículos nesse momento e, mesmo com a construção da nova estrutura, ela será mantida. O uso dela seria voltado para o turismo, em um projeto a ser definido com a comunidade.

Cartão postal da Serra das Antas

Inaugurada em agosto de 1952, a Ponte Ernesto Dornelles leva o nome do ex-governador gaúcho que coordenou o Rio Grande do Sul de 1951 a 1955. Projetada pelo reconhecido engenheiro Antônio Alves de Noronha, com dois arcos paralelos e um vão livre de 186 metros de extensão, é considerada uma das maiores pontes no estilo do mundo.