Direção de escola de Caxias do Sul instala câmeras em espaço comum de banheiros para evitar brigas

A Escola Estadual de Ensino Médio Alexandre Zattera, de Caxias do Sul, está em processo de instalação de câmeras de segurança em diversos ambientes do colégio . A colocação dos equipamentos nos banheiros, contudo, gerou reclamação por parte da família de uma aluna neste início de abril. O caso repercutiu em perfis das redes sociais.

A diretora, Maria Elisa Goulart Chagas, explica que as câmeras estão sendo instaladas nas áreas comuns dos banheiros masculinos e femininos - e não nos espaços onde estão as privadas . Os equipamentos também estarão em outros pontos da escola. O colégio recebeu orientação do setor jurídico da 4ª Coordenadoria Regional de Educação (4ª CRE).

— Perguntamos no jurídico da CRE se a área comum do banheiro poderia ser colocado, porque em diversos espaços existem, inclusive em shopping. As câmeras não vão pegar os espaços das privadas. Seria somente o espaço comum dos banheiros. Após estudos, não foi visto nenhum impedimento desde que não pegasse os vasos sanitários e as imagens não fossem divulgadas — explica a diretora.