Depois de ataque a facadas contra professora, grupo para prevenção de violência é criado em Caxias do Sul  

Planejamento multidisciplinar para prevenir ações violentas no ambiente escolar. Essa é a tarefa do novo grupo de trabalho criado nesta quinta-feira (10) pela prefeitura de Caxias do Sul . O coletivo, formado por representantes da educação, segurança, saúde, assistência social e Comissão dos Diretores das Escolas Municipais, foi formado após uma reunião realizada na sede da prefeitura.

As atividades do grupo de trabalho serão reguladas e orientadas por uma portaria que será elaborada pela Casa Civil. Contudo, os envolvidos determinaram a realização de encontros mensais para debater soluções que proporcionem mais segurança nas escolas caxienses.

A primeira reunião está agendada para o dia 24 de abril, às 13h30min, na Secretaria de Educação. Além dos representantes do grupo de trabalho, membros do Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente (Comdica), o Conselho Tutelar e o Ministério Público, deverão participar do encontro.