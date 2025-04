Confira as atrações do Scalda Entrai, que ocorre neste sábado, em Farroupilha

Disputas de corrida do copo de vinho, chute na mastela e jogo da mora e bisca serão atrações. Prefeitura de Farroupilha / Divulgação

Intitulado Scalda Entrai, neste sábado (26) ocorre uma festividade em preparação ao 21º Encontro das Tradições Italianas (Entrai). Será a partir das 15h, no Largo Carlos Fetter, em Farroupilha. O Entrai se inicia no dia 9 de maio, em Nova Milano.

Conforme a secretaria de Turismo, Cultura, Esporte, Lazer e Juventude de Farroupilha, o evento deste sábado terá como objetivo promover a integração entre as pessoas, bem como convidar a comunidade a celebrar os 150 anos da Imigração Italiana no Rio Grande do Sul.

O Scalda (esquenta, em italiano) será voltado para os jogos coloniais, com disputas de corrida do copo de vinho, chute na mastela e jogo da mora e bisca. As inscrições serão realizadas no local do evento.

Além dos jogos, o Scalda Entrai contará com apresentações artísticas de grupos culturais do interior, como Nei Tempi Del Filó e Nani, além das orquestras dos Centros de Atendimento Integrais (CAIs) Antonio Minella e Primeiro de Maio.

O que esperar do Entrai

A 21ª edição do Entrai será realizada de 9 a 18 de maio, na Praça da Imigração Italiana, em Nova Milano, aos finais de semana, com entrada gratuita. Nas sextas-feiras, dias 9 e 16 de maio, a programação ocorre das 14h às 22h; aos sábados, 10 e 17 de maio, das 9h às 21h, e nos domingos, dias 11 e 18 de maio, das 8h às 20h.