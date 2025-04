Confira a programação da Sexta-feira Santa na Serra. Lucas Amorelli / Agencia RBS

Cidades da Serra se preparam para a Sexta-feira Santa. Confira a programação:

Em Farroupilha, o Santuário de Caravaggio recebe fiéis em vigília de orações durante toda a madrugada. Às 9h ocorre a Via Sacra e, às 15h, a Procissão do Encontro percorre a Avenida Dom José Barea, na chegada do Santuário.

Em Flores da Cunha, a Via Sacra se inicia às 8h30min na Igreja Matriz, com bênção da marcela e ervas medicinais. Às 18h ocorre a Celebração da Paixão no Parque Eloy Kunz.

Em Garibaldi, fiéis acompanham a Via Sacra e bênção da marcela a partir das 8h. A encenação da Via Sacra ocorre às 16h30min, com caminhada até o Morro da Ermida.

Em Guaporé, a procissão sai às 6h30min da Igreja Matriz rumo ao Cristo Redentor, com encenações ao longo de três quilômetros.

Em Carlos Barbosa, a procissão começa às 16h, da Igreja Matriz ao Morro Calvário. A encenação da Paixão e Ressurreição reúne mais de quatro mil pessoas.

Em Antônio Prado, os ritos começam às 5h30min com o Ofício de Trevas. Às 17h ocorre a Celebração da Paixão com procissão e encenação.

Em São Marcos, as celebrações começam às 15h na Igreja Matriz, seguidas de encenação da Paixão no Monte Calvário.

Em Bento Gonçalves, a Via Sacra será às 9h na Igreja Matriz. Às 15h ocorre a Celebração da Paixão, seguida da Procissão do Encontro às quatro da tarde. Às 19h, a Via Sacra será no Morro da Cruz, no Vale dos Vinhedos.