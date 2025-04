Competição de banho, tosa e penteado de cães? Conheça atração inédita de feira pet em Caxias

Expectativa dos organizadores é gerar mais de R$ 1 milhão em negócios. Porthus Junior / Agencia RBS

O Parque de Eventos da Festa da Uva, em Caxias do Sul, sedia neste fim de semana o 1º Pet Serra Summit com a promessa de agitar o mercado que envolve os animais domésticos e pet shops.

Das 13h às 21h, o público tem acesso gratuito a expositores, profissionais da área e amantes de animais para negócios e inovação. A expectativa dos organizadores é gerar mais de R$ 1 milhão em negócios e receber de 10 mil a 15 mil visitantes.

Uma das atrações que chama a atenção é a Academy Grooming Competition. Setenta participantes, chamados de groomers, competem em diferentes categorias relacionadas a banho, tosa e penteado canino. As inscrições custavam a partir de R$ 150, e tiveram predominância de cães das raças Shih Tzu e Spitz Alemão.

Tranquilidade da Shih Tzu Diva durante a prova é resultado de um adestramento realizado desde o nascimento. Porthus Junior / Agencia RBS

Diva, uma Shih Tzu de sete anos, tinha seu pelo cuidadosamente trançado na tarde deste sábado (5) pelos tutores Dioni Schneider e Jorge André para vencer a prova Penteado Profissional Serrano.

Eles representam o petshop Meu Apego, de Venâncio Aires, e trouxeram na bagagem uma experiência de seis anos de atuação. Diva é duas vezes campeã da Groomsul, de Novo Hamburgo, um dos eventos mais importantes do Estado no segmento.

A tranquilidade da Shih Tzu durante a prova é resultado de um adestramento realizado desde o nascimento dela, segundo os tutores, que compartilham qual é o maior desafio quando estão no ringue — nome dado ao local de competição.

— O principal é manter a harmonia do penteado, precisa estar simétrico — resume Jorge.

Técnicas exigem concentração dos competidores. Porthus Junior / Agencia RBS

Devido à complexidade, a prova dura duas horas. Os avaliadores levam em consideração o bem-estar animal e a criatividade do penteado. Houve outros dois participantes nesse quesito, que premiou o 1° colocado com R$ 500.

Serviço do dia a dia à prova

A modalidade Check-in/Check-out com Penteado propôs aos participantes que entregassem o serviço oferecido em seus respectivos negócios, no dia a dia. O banho corresponde a 70% da nota, enquanto o restante é atribuído à tosa higiênica, conforme explica uma das organizadoras da Academy Grooming Competition, Thaina Biesek:

— É a raspagem dos coxins, embaixo das patinhas, o arredondamento da pata, a limpeza da genitália e do bumbum do pet e, também, do rosto. O cuidado com o pelo que entra na boca e no olho, e o penteado.

Daniela Simão da Silva e a Mel venceram no quesito banho e tosa higiênica. Porthus Junior / Agencia RBS

Entre 10 groomers, quem se saiu melhor foi Daniela Simão da Silva, 27, com a Shih Tzu Mel, de oito. Sócia-proprietária do Salão Pet Groomer, em Bento Gonçalves, ela apresentou o "banho ouro" que oferece aos pais e mães de doguinhos por R$ 85.

Daniela compete desde 2021, mas foi a estreia de Mel, que apesar de estranhar a agitação e as pessoas no entorno, deu conta do recado durante os 45 minutos de prova.

— Viemos para evoluir e aprender, não só para competir e buscar o primeiro lugar. Esse conhecimento, a gente agrega no dia a dia, aos clientes — explica a empresária, que não segurou a emoção ao ser nomeada a vencedora.

Além da roseta de campeã, ganhou uma mesa hidráulica para reforçar os equipamentos do pet shop.

— O banho dela foi incrível. O pelo ficou impecável, brilhoso e cheiroso. Não é só colocar o cachorro no banho, é preciso tirar a gordura, lavar a ponta da orelha, o meio das patas, a região dos olhos — argumenta uma das avaliadoras Letícia Ronska, que há 38 anos atua com estética canina.

A Academy Grooming Competition ocorre no 2° piso, no Centro de Eventos. No domingo (6), estão marcadas as categorias Tosa ao Quadrado e Spitz Alemão Comercial Profissional (13h10min às 15h10min); Tosa Bebê Iniciante e Tosa Bebê Profissional (15h30min às 17h30min); e Asian Fluffy e Liso (17h50min às 19h50min).

— Todos os cães que estão aqui estão saudáveis, aptos a participarem de um campeonato, preservamos a saúde do pet. Tudo é pensado para o bem-estar dele — garante a organizadora Thaina Biesek.

Pet Serra Summit

Em um espaço de 7 mil metros quadrados, o público encontra 40 expositores, exposição de cães de raça, rodada de negócios com Sebrae, palestras e workshops com especialistas.

Há distribuidoras de produtos para banho e tosa, centros de adestramento, crematório, laboratório e farmácia de manipulação pet, acessórios e enfeites, veterinárias e hotéis.

A família Gualdi, de Caxias, aproveitou o sábado para conhecer o evento e comprar uns mimos para o Fred e a Amora, cães das raças Shih Tzu e Poodle que esperam por eles em casa.

— Gostamos muito de pet e viemos admirar, apreciar a apresentação das raças e as competições. Muito interessante — avaliou o farmacêutico Mosart Gualdi, 48.

A feira também oferece espaço Fest Pet, voltado ao público em geral apaixonado por animais, com serviços e produtos ao consumidor final. Os pets são bem-vindos, mas é necessário estarem na guia, junto ao tutor.

— Caxias do Sul tem tem 700 CNPJs da área pet. Se somarmos a Serra Gaúcha, vai para quase três mil. É uma região que estava pedindo um evento como esse — afirma um dos organizadores do 1° Pet Serra Summit Luciano Cabral Costa.