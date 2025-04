Como uma escultura de São Francisco de Assis produzida em Vila Flores chegou às mãos do Papa 

A artista ceramista Benedita Zandoná Ceccato com uma réplica da imagem que enviou ao pontífice. Makielen Zandoná Ceccato Ceppo / Divulgação

Na família da artista Benedita Zandoná Ceccato, 76 anos, e do marido Jacir Izeu Ceccato, 75, a devoção a São Francisco de Assis se materializa na arte em cerâmica. No ateliê L'Arte Ceccato, em Vila Flores, o que mais se vê são as imagens do santo que abdicou de uma vida de riqueza e luxo para viver em pobreza e servir a Deus e aos necessitados.

Desde que Jorge Mario Bergoglio foi eleito papa, em 2013, e escolheu ser chamado de Francisco, a família de Benedita vinha com a intenção de enviar uma imagem de São Francisco feita em barro ao pontífice. Entretanto, se questionava como faria para uma peça tão delicada chegar até o Vaticano.

Em outubro de 2018, a filha de Benedita, Makielen Zandoná Ceccato Ceppo, 44, participou de um congresso de espiritualidade na Universidade de Caxias do Sul (UCS). Na ocasião, o palestrante era Silvonei José Protz, jornalista e coordenador da Rádio Vaticano, em Roma. Durante o evento, Silvonei fez um comentário que serviu como um conselho para Makielen.

— Na palestra, o Silvonei disse: “Tudo que você enviar ao Papa, chega até o Papa”. E eu voltei para casa com essa frase na cabeça e com esperança de que a oportunidade certa iria chegar — recorda.

E como obra do acaso, mas com a força da fé, na semana seguinte à palestra, um grupo de freiras que trabalhavam no Vaticano, junto ao papa Francisco, visitou o município de Vila Flores, pois na cidade há um complexo turístico administrado pela Ordem dos Freis Capuchinhos. Foi nessa ocasião que o sonho da família se tornou realidade.

Makielen lembra que as freiras participaram de um filó em Vila Flores. Lá a família contou a história da imigração italiana e sobre a devoção em São Francisco. A mãe, Benedita, relatou também a história da família no trato com argila, o que encantou uma das freiras, a irmã Beatrice Dal Santo, que quis conhecer o ateliê.

— No dia seguinte, lá estavam as freiras no nosso espaço. Após conhecer o lugar, a irmã Beatrice nos disse: “Eu levarei um São Francisco de barro ao papa Francisco e farei chegar até suas mãos”. A família inteira começou a chorar. Foi muita emoção. A peça escolhida por elas era simples, acompanhada do lobo de Gubbio, o que mostrava justamente a simplicidade do Papa — lembra.

Junto da escultura, a família enviou uma carta pedindo ao papa Francisco que abençoasse o roteiro espiritual que Vila Flores estava criando, hoje chamado Caminho Sagrado, e todo o povo da cidade. Em março de 2019, a irmã Beatrice enviou uma mensagem à família dizendo que havia entregado o presente para um cardeal, que fez com que chegasse até o Papa. Ela também pediu o endereço do ateliê para que o Papa pudesse enviar a resposta.

Para a surpresa da família, em abril de 2019, a confirmação de que o papa Francisco havia recebido o presente chegou através de uma carta enviada pelo Vaticano e assinada pelo assessor para assuntos gerais do Santo Padre, monsenhor Paolo Borgia (veja abaixo). Nela, o assessor afirma que o Papa “viu com apreço a mensagem, acompanhada de uma pequena imagem de São Francisco em argila”. Acrescentou ainda que o pontífice desejava felicidades à família.

— Foi um orgulho para nós e uma bênção ao nosso ofício de ceramistas, pois é um trabalho bastante árduo e pesado, porém, muito gratificante e bonito. Então, acreditamos que o papa Francisco deixa um legado de fé e o amor, que é o que São Francisco de Assis pregava — finaliza Makielen, destacando que a carta enviada pelo Papa está emoldurada e exposta no ateliê da família.

Carta enviada pelo Vaticano à famíla. Makielen Zandoná Ceccato Ceppo / Divulgação

Papa Francisco morreu aos 88 anos

O papa Francisco morreu nesta segunda-feira (21), aos 88 anos, no Vaticano, em razão de um acidente vascular cerebral (AVC) e de insuficiência cardíaca.

O argentino Jorge Mario Bergoglio havia sido internado em fevereiro deste ano por causa de problemas respiratórios. Depois de 37 dias hospitalizado em Roma, o Papa recebeu alta e se recuperava no Vaticano.

Horas antes de morrer, no domingo (20), Francisco fez sua última aparição pública, dando a bênção Urbi et Orbi (à cidade de Roma e ao mundo) a fiéis que acompanhavam as celebrações da Páscoa na Basílica de São Pedro.