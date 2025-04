Comissão de Diretores terá reunião com prefeito para cobrar medidas depois de ataque a professora em Caxias do Sul

A reunião foi anunciada durante manifestação dos servidores em frente à Secretaria Municipal da Educação (Smed), na Rua Borges de Medeiros. Neimar De Cesero / Agencia RBS

A Comissão de Diretores da rede municipal de Caxias do Sul se reunirá com o prefeito Adiló Didomenico, na tarde desta quarta-feira (2), para cobrar medidas imediatas diante de situações de violência nas escolas. A reunião, marcada para 16h45min, ocorre após o ataque a uma professora de inglês, na tarde de terça (1º), na Escola Municipal de Ensino Fundamental João de Zorzi, no bairro Fátima Baixo.

À frente da comissão e diretora da Escola Municipal Nova Esperança, Thaís Dedéa afirmou que os educadores se sentem "enxugando gelo", porque situações violentas não têm tido o encaminhamento adequado das autoridades, na opinião dela:

— Nós queremos, de fato, respostas efetivas para essa questão, que não é isolada. Infelizmente, são inúmeros casos. A gente faz diversos encaminhamentos, mas tudo para nos encaminhamentos. Muitas vezes, a gente se sente enxugando gelo e a gente está à mercê dessa situação todos os dias. Precisamos de respostas efetivas — diz Thaís Dedéa.

Ela opina que, dentre as medidas urgentes, está uma ação conjunta com atuação do Conselho Tutelar, Secretaria Municipal da Educação e Ministério Público. Outro pedido é o aumento no número de viaturas da Guarda Municipal, com pelo menos um veículo por região (Norte, Sul, Leste e Oeste), disponíveis para atendimento e com equipe capacitadas para lidar com estudantes durante todo o período escolar.

— A escola sozinha não vai dar conta. Precisamos dessas outras instâncias, porque tem diversas questões que fogem da alçada da escola. Nós temos um limite. Fazemos todo o trabalho pedagógico, todo o encaminhamento, mas, a partir daí, precisamos que essas outras instâncias tratem isso com urgência, com a seriedade que precisa ser tratada — conclui.

A reunião foi anunciada durante manifestação dos servidores em frente à Secretaria Municipal da Educação (Smed), na Rua Borges de Medeiros. Vestidos com camisetas pretas e portando cartazes, eles ocuparam as ruais centrais e chegaram até a sede da secretaria por volta de 12h10min. Após as falas, o grupo se dispersou. Outra mobilização está marcada para as 15h, no centro administrativo.