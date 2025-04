Com problemas recentes em ao menos três cidades da Serra, Corsan e Defensoria Pública assinam termo de cooperação

A iniciativa prevê atuação conjunta das instituições. Reprodução RBSTV / Divulgação

Por problemas no abastecimento, as prefeituras de Gramado, Flores da Cunha e Vacaria, na Serra, notificaram recentemente a Corsan/Aegea em busca de uma solução para os morares, que chegaram a ficar 48h sem água, como no caso do município dos Campos de Cima. Com o objetivo de resolver extrajudicialmente reclamações relacionadas aos serviços de água e esgoto, a companhia assinou um termo de cooperação com a Defensoria Pública do Rio Grande do Sul no último dia 4.

O acordo busca solucionar de forma rápida questões como interrupções no fornecimento, obras que afetam a rede, cobrança para ligação ao esgoto, valores das tarifas de água e esgoto, cobrança consolidada em boletos únicos, cortes no fornecimento, entre outras.

O termo prevê a criação de um canal exclusivo de comunicação entre a Defensoria e a Corsan para o recebimento e respostas de demandas em um prazo de 10 dias úteis. Caso não seja possível o atendimento no período estabelecido, a companhia deverá justificar e poderá solicitar a prorrogação do prazo.

A Corsan também precisará encaminhar ao órgão, em até 30 dias, um relatório inicial sobre as demandas mencionadas, relatórios trimestrais com dados atualizados sobre a evolução dos atendimentos, número de reclamações, tempo médio de resposta, providências adotadas e eventuais dificuldades enfrentadas.

Audiências públicas e ingresso na Justiça

Após bairros ficarem 48h sem água na última semana, o prefeito de Vacaria, Andrezinho Rokoski planeja ingressar na Justiça contra a Corsan. A prefeitura chegou a levar um caminhão-pipa para abastecer esses locais.

Segundo o prefeito, estão sendo feitos levantamentos na área jurídica da prefeitura para a resolução dos problemas. As tubulações antigas na cidade também são um ponto de cobrança por parte do chefe do Executivo. Os locais mais afetados são Barcelos, Monte Claro, Chico Mendes, Lomba Chata, Vista Alegre e Borges.

No mês passado, Flores da Cunha e Gramado realizaram audiências públicas para cobrar providências da Corsan/Aegea também pela falta de água. No início de abril, a Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento do Rio Grande do Sul (Agesan-RS) esteve em Flores para fazer verificações.

Já em Gramado, a Agência de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Rio Grande do Sul (Agergs) cumpriu agenda ainda em janeiro, com vistorias em ao menos 11 bairros. Por lá, a prefeitura está notificando a Corsan pelo abastecimento e buscando providências junto à Agergs.

O que diz a Corsan

Por meio de nota (confira abaixo) a Corsan/Aegea informa que a falta de água pode ocorrer por diversos motivos, como a falta de energia nos sistemas de bombeamento ou por rompimento de redes. No texto, a companhia diz que “eventualmente, a normalização demora um pouco mais porque é necessário um tempo para que os reservatórios se encham novamente e recuperem o nível adequado de armazenamento de água”.

Confira a nota na íntegra:

Interrupções no abastecimento podem ocorrer por diferentes motivos, entre eles, a falta de energia elétrica nos sistemas de bombeamento de água bruta e tratada da Companhia, ou em razão de rompimentos de redes por terceiros durante escavações de obras, pela movimentação do solo provocada por trânsito de veículos ou pelas chuvas, ou por desgaste do material – no caso das canalizações mais antigas. Nos casos que dependem de eletricidade, a Corsan tem que aguardar o retorno da luz ou faz a locação de geradores para restabelecer o fornecimento de água. Já nos rompimentos de tubulações, os consertos são feitos imediatamente para que a distribuição seja restabelecida o mais rápido possível.

Eventualmente, a normalização demora um pouco mais porque é necessário um tempo para que os reservatórios se encham novamente e recuperem o nível adequado de armazenamento de água.

Para prevenir e evitar rupturas de encanamentos, a Corsan vem tomando várias medidas nos municípios que atende. Entre elas, estão:

- Instalação de válvulas redutoras de pressão, que ajudam a controlar a força da água nas rede

- Análises regulares da pressão nas tubulações

- Monitoramento à distância dos sistemas de abastecimento, 24 horas por dia, pelo Centro de Operações Integradas (COI), com sede em Porto Alegre

- Substituição das redes antigas ou ampliação de redes, com uso de materiais mais resistentes a pressão e a rompimentos, e também mais duráveis

- Instalação de ventosas, dispositivos para evitar o acúmulo de ar nas tubulações após interrupções no abastecimento – o que pode provocar rupturas e vazamentos.

Sempre que o abastecimento é interrompido acidentalmente ou para obras ou serviços, a Corsan comunica a população por meio de seus canais de relacionamento com o cliente, informando, também, o que está sendo feito e o horário previsto para normalização.

Além disso, a Companhia investe na qualificação do abastecimento, com algumas iniciativas, como, por exemplo, a perfuração de poços tubulares profundos e aquisição e/ou locação de geradores para suprir a falta de energia elétrica.