Com pedidos de paz, estudantes abraçam escola onde professora foi esfaqueada em Caxias do Sul

Ato começou por volta de 13h30min e durou cerca de 20 minutos Porthus Junior / Agencia RBS

Um abraço coletivo na Escola Municipal João de Zorzi, em Caxias do Sul, pediu paz, respeito e acolhimento no ambiente escolar no começo da tarde desta terça-feira (22). O gesto simbólico ocorre três semanas após uma professora de 34 anos ser esfaqueada por alunos, na mesma instituição. Os três adolescentes envolvidos no ataque seguem internados em unidades da Fundação de Atendimento Socioeducativo (Fase).

O ato começou por volta de 13h30min e durou cerca de 20 minutos. Os estudantes saíram da João de Zorzi, acompanhados de professores, da direção e da Guarda Municipal e se encontraram com crianças e adolescentes que frequentam a Associação Criança Feliz, que fica no prédio vizinho, na Avenida Dr Mário Lopes. As duas estruturas receberam o abraço coletivo e aplausos.

Diretora da Associação Criança Feliz, Cibele da Rosa, afirma que o gesto simbólico representa um momento de união e fortalecimento das duas instituições.

— A gente sentiu que, mais do que nunca, precisamos estar unidos enquanto serviço e enquanto escola. Precisamos incentivar a cultura de paz, trabalhar o fortalecimento de vínculo com as famílias. Temos que nos fortalecer para não acontecer de novo — afirma Cibele.

Outro gesto simbólico foi a pintura dos muros da frente da escola na semana passada. A frase "O segredo da educação está no respeito aos professores" foi estampada em parte da estrutura.

Adolescentes em atendimento na Fase

Os três suspeitos pelo ataque contra a professora seguem internados preventivamente: dois deles, de 14 e 15 anos, no Centro de Atendimento Socioeducativo Regional de Novo Hamburgo (Case NH); e a outra, de 13, no Centro de Atendimento Socioeducativo Feminino (CASEF), em Porto Alegre.