Com meta de arrecadar 300 mil peças, Campanha do Agasalho é lançada em Caxias

Quatro personagens serão os responsáveis por incentivar a doação para a Campanha do Agasalho deste ano, em Caxias do Sul.

A coleta se inicia na véspera do Dia das Mães, no sábado (10) , em frente à Praça Dante Alighieri. A partir desta data, também, cerca de 400 caixas serão espalhadas em comércios, condomínios, farmácias e supermercados da cidade.

Depois da triagem, os agasalhos beneficiarão as mais de 100 entidades atendidas pela Fundação Caxias.

A Campanha do Agasalho de 2025 é uma realização da CIC Caxias, CDL, ADCE, Arhserrana, FAS, Parceiros Voluntários, Rotary e Prefeitura de Caxias do Sul.

Excedente de 2024 foi enviado a outras cidades

No ano passado, também em função da mobilização aos atingidos pelas chuvas no Estado, a campanha em Caxias arrecadou mais de 6 milhões de peças. Em maio de 2024, um mês depois de ter sido lançada, a ação chegou a ser interrompida nos centros de recebimento de donativos - ela arrecadou o equivalente a todas as outras 23 edições.