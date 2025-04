Com mais de cinco mil peças, bazar com itens de personalidades da Serra ocorrerá em Bento Gonçalves

O Open Closet, tradicional bazar de desapegos de peças de influenciadoras, empresárias e personalidades da Serra Gaúcha, ocorrerá neste domingo (13), das 10h às 16h, no salão de eventos do Centro da Indústria, Comércio e Serviço (CIC-BG), junto ao Parque de Eventos de Bento Gonçalves. Para a entrada do evento, é necessário levar 1 quilo de alimento não perecível.

O Open Closet também terá diversos expositores, como, Florinda Semijoias, Anjuju Moda Infantil, Libidus Moda Fitness e Bianca Debiasi. Além disso, a Chandon Brasil estará no evento com um lounge exclusivo, vendendo taças de espumantes, e a Novo Sabor Cozinha terá opções de comidinhas. O evento ainda contará com espaço exclusivo para as crianças e monitoras da Tati e Tami – um mundo de faz de contas que ensina muito sobre a vida.