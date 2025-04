Com expectativa de receber 200 mil turistas, Gramado deve ter o melhor movimento no feriadão de Páscoa na última década

Em Gramado, ocupação da rede hoteleira deve ficar acima dos 95%, conforme Sindtur. Cleiton Thiele / Divulgação

O feriadão prolongado, que começa na Sexta-Feira Santa (18) e segue até o Dia de Tiradentes na segunda (21), promete lotar a rede hoteleira da Região das Hortênsias. Em Gramado e Nova Petrópolis, a projeção é de ocupação de 95%, enquanto em Canela é acima de 90%. O principal visitante ainda deve ser o gaúcho, mas neste período ganhará o reforço dos turistas argentinos e uruguaios.

De acordo com a Secretaria Municipal de Turismo de Gramado, cerca de 200 mil turistas devem passar pela cidade durante o feriadão. Para fins de comparação, a população da cidade conforme o último censo do IBGE, de 2022, é de 40.134 habitantes. No total, o período de Páscoa, que na cidade iniciou com atrações em 28 de março, deve totalizar 700 mil visitantes. Já o Sindicato dos Hotéis, Bares e Restaurantes da Serra Gaúcha (SindTur) calcula que será o maior movimento da Páscoa nos últimos dez anos.

— Acredito que toda nossa tradição em bem atender, hotéis e restaurantes com excelência em serviços, aliados a diversidade de parques e atrações atraem quem quer descansar, mas não abre mão do conforto e das belezas que nossa região oferece. A decoração de Páscoa das nossas cidades também são grandes atrativos do período — celebra o presidente do Sindtur, Cláudio Souza.

A entidade percebe também que o perfil predominante deve ser o familiar, com a presença de muitas crianças. Neste feriadão também são aguardados mais turistas argentinos e uruguaios - os dois países também têm feriados neste período. Apenas em Canela, os estrangeiros devem representar 12% entre os visitantes, conforme a assessoria do município.

— Sabemos que nesse feriado de Páscoa o grande volume de visitação é do Rio Grande do Sul. Assim como naturalmente é, e tradicionalmente é, 50% do nosso share é Rio Grande do Sul. Mas, também temos, naturalmente, Santa Catarina, São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, que são os nossos maiores emissores, e claro, Nordeste, mas ainda um percentual um pouco menor — completa o secretário de turismo de Gramado, Ricardo Reginato.

Para atrair os visitantes, o município realiza a ChocoPáscoa Gramado. Além da cidade ganhar decoração típica, a programação também tem atrações como a Casa do Pascoalino e a Vila de Páscoa, na Praça das Etnias, e realizações da Parada de Páscoa e a Corrida do Coelho. Uma das novidades deste ano é o Mara Cake Fair, evento de confeitaria organizado nos finais de semana até 21 de abril na Rua Coberta (veja a programação detalhada, abaixo).

A presidente da Gramadotur, Rosa Helena Volk, avalia que o objetivo com a programação, que é de promover a cidade e o fluxo turístico além da Semana Santa e do feriado, está sendo alcançado.

— Nós vimos que desde o início em 28 de março, nós estamos conseguindo realizar esse objetivo. Se compararmos com o final de semana anterior ao da ChocoPáscoa para o primeiro final de semana, tivemos uma melhor movimentação. No segundo final de semana foi ainda melhor. Neste último terceiro, então, a cidade estava lotada — avalia Rosa Helena.

Programação de Páscoa também segue em Canela. André Fernandes / Divulgação

Maior presença de estrangeiros

Em Canela, o Sindtur Serra Gáucha calcula que a rede hoteleira já registrava ocupação acima dos 90% nesta quarta (16) para o feriado prolongado. O que chamou a atenção no município neste período foi o aumento de turistas de países vizinhos, como Argentina e Uruguai, que estão em uma época de férias, segundo a assessoria do município.

Segundo o município, também é realizado um trabalho de apresentar o potencial da cidade, conhecida como Capital Nacional dos Parques Temáticos, para empresas operadoras de turismo em feiras e eventos em todo o Brasil.

— Ver a cidade vibrando com visitantes de todo o Brasil e da América do Sul, com mais de 90% de ocupação no feriado, é a prova de que estamos no caminho certo. Quem vem, se apaixona - e sempre volta — comemora o secretário de turismo de Canela, Rafael Carniel.

Já em Nova Petrópolis, a Secretaria Municipal de Turismo e Cultura calcula que a taxa de ocupação da rede hoteleira ultrapassa os 95%. Para atrair visitantes, a cidade conta com a Magia da Páscoa. A programação tem atividades culturais, interativas e musicais, além do Mercado de Páscoa, Galeria de Artes Via Sacra – Valdir Maia e o Trenzinho do Coelho.

— A expectativa de ocupação e fluxo de visitantes demonstra que estamos no caminho certo, com uma política pública de turismo focada na identidade cultural, na originalidade dos eventos e na qualificação da oferta turística. É uma construção técnica e colaborativa que posiciona Nova Petrópolis como destino competitivo e sustentável — afirma o secretário de Turismo e Cultura de Nova Petrópolis, Rodrigo Barbieri Sangali.

Praça das Flores, em Nova Petrópolis, decorada para a celebração da Páscoa. Lenara Pothin,Martin Prass / Divulgação

Programações para o feriado

Canela

As atrações em Canela estão concentradas na Praça João Correa. São espaços como a Toca do Coelho e a Feira de Artesanato.

Sexta-feira (18 de abril)

Local: Praça João Correa

10h às 20h – Instagramável “Toca do Coelho”

10h às 20h – Feira de Artesanato

Sábado (19 de abril)

10h às 20h – Instagramável “Toca do Coelho”

10h às 20h – Feira de Artesanato

10h30 – A Fábrica de Doces do Sr. Coelho – Parada de Páscoa (Trajeto: Catedral de Pedra até a Praça João Correa)

14h – Intervenção Artística: Escola de Coelhos – Praça João Correa

17h30 – Intervenção Artística: Músicas que encantam

Domingo (20 de abril)

10h às 20h – Instagramável “Toca do Coelho”

10h às 20h – Feira de Artesanato

10h30 – A Fábrica de Doces do Sr. Coelho – Parada de Páscoa (Trajeto: Catedral de Pedra até a Praça João Correa)

14h – Intervenção Artística: Em que posso lhe ajudar?

17h – Intervenção Artística: Músicas que encantam

Segunda-feira (21 de abril)

Apresentação Artística no MULTIPALCO – 16h – “Kaiu da Kombi”

Gramado

Além da Paradinha de Páscoa, que vai ocorrer sábado, domingo e segunda, às 15h, a ChocoPáscoa Gramado conta com as atrações da Mara Cakes Fair e intensa programação artística na Vila de Páscoa, que está instalada na Praça das Etnias. Na parte religiosa, o grande momento será com a Procissão dos Passos, que ocorre na Sexta-feira Santa, dia 18, às 20h, na avenida Borges de Medeiros. Mais de 400 pessoas fazem parte do elenco. Outra atração é a Corrida do Coelho, que ocorre sábado, dia 19, com largada e chegada no Lago Joaquina Rita Bier.

Sexta-feira (18 de abril)

Procissão dos Passos, às 20h, Avenida Borges de Medeiros

Mara Cakes Fair - Arena Kids, das 14h às 20h, Rua Coberta

Mara Cakes - Cake Show, das 14h às 20h, Rua Coberta

Mara Cakes - Cake Live, das 14h às 20h, Rua Coberta

Mara Cakes - Arena Cake Show, das 14h às 20h, Rua Coberta

Mara Cakes - Desfile Sugar Fashion, às 16h, Rua Coberta

Espaço Kids - Recreação, das 11h às 20h, Rua Coberta

Vila de Páscoa, das 9h às 21h, Praça das Etnias

A Origem da Páscoa, às 17h, Vila de Páscoa

Visita Casa do Coelho Pascoalino, das 16h às 18h30, Vila de Páscoa





Sábado (19 de abril)

Easter Groove – Musical, às 11h, Rua Coberta

Corrida do Coelho, às 8h, Lago Joaquina Rita Bier

Mara Cakes Fair - Arena Kids, das 14h às 20h, Rua Coberta

Mara Cakes - Cake Show, das 14h às 20h, Rua Coberta

Mara Cakes - Cake Live, das 14h às 20h, Rua Coberta

Mara Cakes - Arena Cake Show, das 14h às 20h, Rua Coberta

Mara Cakes - Desfile Sugar Fashion, às 16h, Rua Coberta

Espaço Kids - Recreação, das 11h às 20h, Rua Coberta

Parada de Páscoa, às 15h, Rua Coberta

Vila de Páscoa, das 9h às 21h, Praça das Etnias

Era uma vez, às 17h, Vila de Páscoa

Visita Casa do Coelho Pascoalino, das 16h às 18h30, Vila de Páscoa





Domingo (20 de abril)

Easter Groove – Musical, às 11h, Rua Coberta

Mara Cakes Fair - Arena Kids, das 12h às 18h, Rua Coberta

Mara Cakes - Cake Show, das 12h às 18h, Rua Coberta

Mara Cakes - Cake Live, das 12h às 18h, Rua Coberta

Mara Cakes - Arena Cake Show, das 12h às 18h, Rua Coberta

Mara Cakes - Desfile Sugar Fashion, às 16h, Rua Coberta

Espaço Kids - Recreação, das 11h às 20h, Rua Coberta

Parada de Páscoa, às 15h, Rua Coberta

Vila de Páscoa, das 9h às 21h, Praça das Etnias

Hoje é Páscoa, às 17h, Vila de Páscoa

Visita Casa do Coelho Pascoalino, das 16h às 18h30, Vila de Páscoa





Segunda-feira (21 de abril)

Coral Vozes de Gramado, às 11h, Rua Coberta

Mara Cakes Fair - Arena Kids, das 14h às 20h, Rua Coberta

Mara Cakes - Cake Live, das 14h às 20h, Rua Coberta

Parada de Páscoa, às 15h, Rua Coberta

Vila de Páscoa, das 9h às 21h, Praça das Etnias

A Páscoa Mágica da Sra Coelho, às 17h, Vila de Páscoa

Visita Casa do Coelho Pascoalino, das 16h às 18h30, Vila de Páscoa

Nova Petrópolis

O evento Magia da Páscoa de Nova Petrópolis segue até o dia 21 de abril, na Rua Coberta e Praça das Flores, com entrada franca. Alguns destaques estão na sexta, em que haverá shows musicais no palco Rua Coberta, às 16h, com Laura Dalmás Trio e, às 18h, com Quart'essência. Já no sábado, haverá o tradicional Rastro do Coelho, a partir das 8h, no Parque Aldeia do Imigrante, para crianças até 10 anos, acompanhadas dos responsáveis; em caso de chuva, a atividade será realizada na Rua Coberta.

Sexta-feira (18 de abril)

9h - Culto da IELB - Paróquia Bom Pastor de Linha Brasil - na comunidade Faria Lemos

9h - Culto da IELB - Paróquia Bom Pastor de Linha Brasil - na comunidade Linha Araripe

9h - Culto da IELB - Paróquia Luterana São João de Nova Petrópolis - na comunidade de Nove Colônias

9h - Culto da IELB - Paróquia Luterana São João de Nova Petrópolis - na comunidade de São Marcos

9h - Culto da IECLB - na comunidade de São José

9h - Culto da IECLB - na comunidade de Nove Colônias

11h às 22h - Mercado de Páscoa (lojas de chocolate e artesanato)

11h às 22h – Galeria de Artes Via Sacra - Valdir Maia

13h às 20h – Trenzinho do Coelho

14h às 15h - Coelho recebe as crianças em sua casa na Magia da Páscoa

15h - Culto da IECLB - na comunidade de Linha Olinda

15h - Culto da IECLB - na comunidade de Barros Pimentel

16h - Show com Laura Dalmás Trio

18h - Atração Musical: Quart'essência

18h às 19h - Coelho recebe as crianças em sua casa na Magia da Páscoa

19h - Culto da IECLB - Paróquia Trindade - na comunidade do Centro

19h30 - Culto da IELB - Paróquia Bom Pastor de Linha Brasil - na comunidade de Linha Araripe

Sábado (19 de abril)

8h - Rastro do Coelho - Parque Aldeia do Imigrante (Crianças até 10 anos, acompanhadas dos responsáveis. Em caso de chuva, a atividade será realizada na Rua Coberta)

11h às 22h - Mercado de Páscoa (lojas de chocolate e artesanato)

11h às 22h – Galeria de Artes Via Sacra - Valdir Maia

11h - Atração Musical: Bandinha Típica Alemã

13h às 20h – Trenzinho do Coelho

14h - Culto da IELB - Paróquia Bom Pastor de Linha Brasil - na comunidade de Nove Colônias

14h - Atração Musical: Bandinha Típica Alemã

14h às 15h - Coelho recebe as crianças em sua casa na Magia da Páscoa

16h - Atração Interativa: Oficinas de Páscoa - atividade para crianças

16h - Atração Musical: Gerson Müller

18h às 19h - Coelho recebe as crianças em sua casa na Magia da Páscoa

18h - Apresentação Entidade Local: Lustige Volkstanzgruppe Bergtal

19h - Atração Musical: Cantora Rhay Santos e Banda

19h30 - Culto da IELB - Paróquia Luterana São João de Nova Petrópolis - na Congregação São Paulo - Vila Germânia

Domingo (20 de abril)

6h – Alvorada Pascal – Igreja do Parque Aldeia do Imigrante

9h - Culto da IECLB - Paróquia Trindade - na comunidade do Centro

9h - Culto da IECLB - na comunidade do Bairro Piá

9h - Culto da IECLB - na comunidade da Fazenda Pirajá

9h - Culto da IELB - Paróquia Luterana São João de Nova Petrópolis - na Congregação Cristo na comunidade de Pinhal Alto

9h - Culto da IELB - Paróquia Luterana São João de Nova Petrópolis - na congregação São Marcos na comunidade Pousada da Neve

9h - Culto da IELB - Paróquia Bom Pastor de Linha Brasil - na comunidade de Linha Brasil

11h às 22h - Mercado de Páscoa (lojas de chocolate e artesanato)

11h às 22h – Galeria de Artes Via Sacra - Valdir Maia

11h - Atração Musical: Bandinha Típica Alemã

13h às 20h – Trenzinho do Coelho

14h às 15h - Coelho recebe as crianças em sua casa na Magia da Páscoa

16h30 - Canto Coral: Projeto Pevi Amme - Igreja Batista

18h - Espetáculo Canto e Luz (velas) - Ato Ecumênico: Caminhada das Velas com Espetáculo de Corais

18h às 19h - Coelho recebe as crianças em sua casa na Magia da Páscoa

19h - Culto da IECLB - Paróquia Trindade - na comunidade do Centro

19h30 - Atração Musical: Show com Umagroup com o espetáculo Rock Legacy

Segunda-feira (21 de abril)

11h às 20h - Mercado de Páscoa (loja de chocolate e artesanato)

11h às 20h – Galeria de Artes Via Sacra - Valdir Maia

13h às 20h – Trenzinho do Coelho

14h às 15h - Coelho recebe as crianças em sua casa na Magia da Páscoa

17h - Grupo de Danças Folclóricas Sonnenschein

18h - Atração Musical: André Menegazzo

18h às 19h - Coelho recebe as crianças em sua casa na Magia da Páscoa