Com drones, policiais flagram ultrapassagens proibidas na RS-122, na Serra; veja vídeo

Uma operação do Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM) nesta quarta-feira (23) flagrou motoristas fazendo ultrapassagens proibidas na RS-122 , no trecho entre Antônio Prado e Flores da Cunha. Os policiais utilizaram drones e observaram 23 veículos, entre caminhões e carros , realizando as manobras perigosas. Todos foram autuados.

Segundo nota do CRBM, as ultrapassagens foram flagradas nas curvas da Serra do Rio das Antas, entre os km's 104 e 114. Conforme dados da corporação, de 2024 a abril de 2025 são 30 acidentes registrados no trecho, com 33 feridos e sete óbitos.