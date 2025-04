Com 4,4°C, Vacaria tem a menor temperatura do RS nesta terça

A terça-feira (29) amanheceu com temperatura abaixo dos 5°C nos Campos de Cima da Serra. Com 4,4°C, Vacaria registrou a menor temperatura do Estado. Quaraí, na Fronteira Oeste, ocupou a segunda posição do ranking, com 4,5°C. Já Cambará do Sul registrou 5,2°C e São José dos Ausentes, 5,4°C. O motivo das baixas temperaturas é uma massa de ar polar associada a um sistema de alta pressão no RS.