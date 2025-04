Codeca, de Caxias do Sul, registra lucro pelo segundo ano consecutivo

Novo local da usina de asfalto da Codeca, de Caxias do Sul.

A Companhia de Desenvolvimento de Caxias do Sul (Codeca) alcançou lucro pelo segundo ano consecutivo , conforme balanço divulgado nesta segunda-feira (28), em coletiva na prefeitura. O resultado é de R$ 1.650.180. No ano passado, o lucro havia sido de R$ 862.467.

O resultado foi destacado pela presidente Maria de Lourdes Fagherazzi. Depois de oito anos de déficit , que chegou a ser de R$ 14 milhões em 2019, a empresa conseguiu o lucro novamente e também realizou investimentos, como de R$ 30 milhões para a renovação da frota, com 54 itens — entre veículos e equipamentos, e a nova usina de asfalto, ao custo de R$ 4 milhões :

No caso da nova usina de asfalto, a antiga, que ficava na Vila Maestra foi destruída em 12 de maio do ano passado, por conta de deslizamentos de terra. A nova foi instalada em propriedade na Rota do Sol, próximo da sede da empresa.