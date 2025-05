Circulação de caminhões e operação de carga e descargas no Centro de Caxias do Sul passam a ter horário e exigência de autorização 

A partir do fim de outubro, a circulação de caminhões na área central de Caxias do Sul será regulamentada, conforme decreto publicado pela prefeitura na sexta-feira (25). Ou seja, existirão regras para que veículos com peso bruto total (PBT) acima de 3,5 toneladas acessem o perímetro no município para situações como operação de carga e descarga. Aqueles com peso acima de dez toneladas, inclusive, precisarão de autorização para o acesso.