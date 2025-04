CIC lança projeto de monumento em Caxias do Sul para marcar 150 anos da Imigração Italiana

Lançamento do projeto do monumento. Na foto (esquerda para direita): Celestino Loro, Adiló Didomenico e Renato Sólio.

Um monumento de celebração aos 150 anos da Imigração Italiana no RS foi anunciado oficialmente nesta terça (8), durante evento na Câmara de Indústria, Comércio e Serviços de Caxias do Sul (CIC Caxias). A iniciativa é da própria entidade e a obra, que será instalada no bairro São Pelegrino, é assinada pelo arquiteto Renato Sólio.