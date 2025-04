Chuva de granizo provoca estragos em 120 residências de Vacaria; veja fotos

Uma intensa chuva de granizo atingiu diversas regiões de Vacaria no início da tarde desta terça-feira (15). Segundo a prefeitura, as pedras de gelo começaram a cair por volta das 14h30min. O fenômeno climático seguiu por cerca de meia hora .

O Corpo de Bombeiros atendeu a cerca de 30 chamados . A Defesa Civil e a Guarda Municipal circularam pela cidade, distribuindo lonas. Segundo a prefeitura, todas as secretarias foram mobilizadas para atender a situação.

Imagens registradas pela administração mostram uma retroescavadeira da prefeitura desobstruindo uma rua no bairro Municipal.

Ainda, a EMEI Governador Synval Guazzelli, no bairro Municipal, teve o telhado afetado. Os alunos foram liberados por volta das 16h30min. As equipes da prefeitura atuam para recuperar a estrutura e manter as aulas nos demais dias da semana.