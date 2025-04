Cerca de 30 mil veículos devem retornar do Litoral para Serra nesta segunda-feira 

Na Rota do Sol, o trânsito é intenso, mas não é registrado engarrafamento. Porthus Junior / Agencia RBS

Com o final do feriado estendido nesta segunda-feira (21), o trânsito no sentido Litoral-Serra, na Rota do Sol, segue intenso desde as primeiras horas da manhã. Por volta das 16h30min, foram registrados 25 veículos por minuto na rodovia. O limite da pista é de 30 veículos por minuto.

De acordo com o tenente Alexandro Sebastiany, do Comando Rodoviário Estadual, o fluxo está intenso, principalmente na altura de Tainhas. No início da RS-486, na entrada e saída dos túneis, há pontos de lentidão, mas, segundo ele, sem engarrafamento.

Na chegada de Caxias do Sul, nas proximidades da Penitenciária Regional, também é registrado trânsito lento.