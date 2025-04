Cerca de 20 municípios devem participar do projeto de instalação do sistema antigranizo na Serra 

Prefeitos da região se reuniram na manhã desta segunda para alinhar os próximos passos Ícaro de Campos / Divulgação

Cerca de 20 municípios devem participar do projeto Antigranizo, iniciativa que busca diminuir os impactos do fenômeno climático nas áreas rurais de Caxias do Sul e região. Os prefeitos interessados têm até o dia 10 de maio para formalizar, via ofício, a participação na ação. A coordenação do projeto é da prefeitura de Caxias.

O projeto visa instalar um sistema antigranizo - que funciona basicamente como um canhão que dispara iodeto de prata para eliminar ou diminuir as pedras. O valor do investimento deve variar conforme o número de municípios envolvidos, mas a estimativa é que o custo de instalação seja de R$ 5 milhões e o custo operacional anual de cerca de R$ 9 milhões, divididos proporcionalmente entre os municípios conforme a área de cobertura.

Após a oficialização das cidades participantes, um grupo de trabalho irá alinhar as ações e a elaboração do projeto mais detalhado. O grupo será formado por representantes de Caxias do Sul, São Marcos, Flores da Cunha, Nova Pádua, Antônio Prado, da Associação da Comissão Interestadual da Uva e do Instituto de Gestão, Planejamento e Desenvolvimento da Vitivinicultura do Estado do Rio Grande do Sul (Consevitis-RS). De posse desse projeto, será agendada uma reunião com o governo do Estado para o final deste mês, buscando apoio e auxílio nos recursos.