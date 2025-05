Centro Regional de Referência em Autismo de Caxias do Sul lança cartilhas 

As cartilhas estão disponíveis no formato físico e digital Neimar De Cesero / Agencia RBS

Com o intuito de conscientizar a população e auxiliar famílias com pessoas diagnosticadas com Transtorno do Espectro Autista (TEA), o Centro Regional de Referência (CRR23) em TEA de Caxias do Sul lançou nesta quarta-feira (30) duas cartilhas: uma para irmãos de crianças atípicas e outra para idosos. Nelas, é explicado o que é o distúrbio e oferecidas dicas de como conviver de forma mais harmônica com essas pessoas. O Centro faz parte do programa TEAcolhe do governo estadual.

A ideia surgiu através das demandas de pais e responsáveis por pessoas com TEA, sendo uma delas a presidente da Associação TEAJuntos de Caxias do Sul, Jussara Monteiro. Ela também é mãe de Rebeca Monteiro e de Davi Monteiro, de 12 anos. O menino foi diagnosticado com o nível 2 — verbal não funcional — do transtorno e frequenta o CRR23 há mais de um ano.

— Começou com a minha própria vivência, por ter uma criança atípica e uma típica em casa. Eu via que, quando a Rebeca era menor, existia um olhar dela de não compreender como era, o porquê dessa falta de atenção para ela e mais para o irmão com autismo. Depois, com a associação, vi que era uma situação que acontecia com as outras famílias. Então trouxe essa demanda para o programa TEAcolhe e eles, com todos os profissionais, conseguiram desenvolver essa cartilha de uma maneira correta para essa abordagem com nossos filhos — destacou Jussara.

Já a criação da cartilha para os idosos surgiu com o intuito de orientar os avós das crianças com o diagnóstico e para a comunidade em geral que, às vezes, não compreende os direitos das pessoas que têm o transtorno. Jussara também comentou como são necessários os esclarecimentos até para os avós auxiliarem como rede de apoio.

— O autismo teve uma demanda mais crescente nos últimos anos. Os avós, até por conta da idade, não estão preparados para esse de diagnóstico e quando eles veem os netos com esse diagnóstico, cai por terra aquela idealização de um neto perfeito. E nisso, vem o preconceito. Porém, às vezes, o avô não rejeita, só que atrapalha os pais a procurar médicos, a levar para a terapia. Então a questão da cartilha para idosos é justamente para isso, para ela ser uma rede de apoio para essa família e não ser mais um obstáculo — explicou Jussara.

A coordenadora da 5ª Coordenadoria Regional de Saúde (CRS), Tatiane Misturini Fiorio, também esteve presente no evento de lançamento e salientou como as cartilhas podem servir de exemplo para outros Centros do Estado.

— A gente fica muito feliz de poder estar vendo entregas efetivas do trabalho que vem sendo realizado pelas centrais regionais. O material ficou tão bacana que eu levo ele para o Estado para compartilharmos com outras regiões, com outras centrais, porque certamente é uma demanda de outras famílias — disse Tatiane.

As cartilhas, também chamadas de "Livretos Educativos e informativos", foram desenvolvidas pelo psicólogo do CRR23, Alisson Rozo. A coordenadora do espaço, Roberta Dalla Rosa Padilha, destacou como o trabalho foi feito de uma maneira que conseguisse conscientizar a população sobre o Autismo de forma prática e didática.

Como garantir as cartilhas

As cartilhas serão disponibilizadas nos serviços de apoio ao tema, como Associações de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae), Centros de Atenção Psicossocial (Caps), centros e associações de autismo, autoridades e para os outros cinco municípios de abrangência do CRR23 (Canela, Gramado, Linha Nova, Nova Petrópolis e Picada Café).

Além da distribuição física, os materiais poderão ser acessados gratuitamente por qualquer pessoa, através de QR Code disponível no site do Hospital Virvi Ramos.

O CRR23

Sobre o CRR23 O Centro Regional de Referência (CRR23) em Transtorno do Espectro Autista (TEA), o, é fruto de uma parceria entre a Associação Cultural e Científica Virvi Ramos, Secretaria Estadual de Saúde e municípios da área de abrangência do serviço (Caxias do Sul, Canela, Gramado, Linha Nova, Nova Petrópolis e Picada Café), por meio do Programa Estadual TEAcolhe.

O CRR23 está situado na Rua Virgílio Ramos, 530, junto ao Complexo Virvi Ramos, no bairro Madureira, em Caxias do Sul, no mesmo prédio onde funciona o CER II (Centro Especializado em Reabilitação Auditiva e Intelectual).

Todas as atividades desenvolvidas pelo CRR23 são alinhadas com o Centro Macrorregional de Referência (CMR), situado em Gramado e com os outros Centro regionais já instalados na região de abrangência.