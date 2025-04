Celebrando os costumes dos moradores e a superação da tragédia climática, Gramado retoma a 34ª Festa da Colônia

Corte é formada pela rainha Júlia Brezolla Fritsch (ao centro) e pelas princesas Manuela Cavichion (esquerda) e Ana Paula Thomazi (direita). Cleiton Thiele/SerraPress / Divulgação

Interrompida pela chuva de maio de 2024, a 34ª Festa da Colônia de Gramado retorna a partir desta quarta-feira (30) e segue até 18 de maio, no Centro Municipal de Eventos Expogramado. Em 19 dias de programação diária, a expectativa é que o número de visitantes ultrapasse os 350 mil. Com o tema Unindo Origens e Celebrando Tradições, a Festa da Colônia promete valorizar a cultura dos imigrantes alemães, italianos e portugueses, exaltando hábitos dos moradores do interior do município.

Em meio a um calendário permanente de eventos que atraem turistas a Gramado, a Festa da Colônia é conhecida carinhosamente como a festa do gramadense. Isso porque é o momento em que os moradores da cidade e do meio rural se encontram para uma celebração genuína de tradições, seja no Desfile de Carretão, na Festa dos Espantalhos ou degustando a gastronomia típica na Expogramado.

E, em clima de retomada, esta edição promete ser ainda mais especial para os moradores. Em maio do ano passado, a Festa da Colônia não foi apenas um dos tantos eventos interrompidos em todo o RS pela tragédia climática. O principal público do evento, que aguardava o momento de celebração, foi direta e severamente atingido pela chuva. Comunidades como Linha Pedras Brancas e Linha Quilombo registraram deslizamentos de terra e mortes. Todas as sete vítimas de soterramentos na cidade moravam em localidades do interior.

Escolhidas para personificarem o espírito da festa, a rainha e as princesas tornaram-se símbolos ainda mais fortes da celebração. A rainha Júlia Brezolla Fritsch, moradora da Linha Quilombo, perdeu conhecidos na tragédia. A princesa Manuela Cavichion, da Linha Furna, ficou ilhada em casa com a família devido a quedas de barreira nas estradas. Também princesa, Ana Paula Thomazi, da Linha Gambelo, compartilhou com as colegas de corte a angústia de ver a cidade enfrentar uma tragédia inédita.

Passado um ano marcado pela resiliência e reconstrução, a expectativa das meninas para simbolizar os colonos de Gramado durante a festa é ainda maior:

— Temos orgulho de ser uma corte que representa o colono e todo o trabalho, toda a adversidade que ele enfrenta. E, neste ano, com toda a superação da tragédia, o orgulho é ainda maior — declara a rainha Júlia.

Com a comunidade engajada em fazer uma festa especial para celebrar os costumes e, também, a superação, a autenticidade promete ser um atrativo extra para os visitantes de fora de Gramado.

— O turista, quando chega em um destino, deseja experimentar o que há de mais genuíno. Exatamente o que a Festa da Colônia proporciona. Sabores, aromas e saberes do nosso interior — afirma a presidente da Gramadotur, Rosa Helena Volk.

Destaques da 34ª Festa da Colônia de Gramado

Com entrada e amplo estacionamento gratuitos, a festa ocorre na Expogramado (Av. Borges de Medeiros, 4.111, Centro) de 30 de abril a 18 de maio, das 10h às 22h.

Fazem parte das atividades oficiais a Festa dos Espantalhos, o Desfile de Carretas, a Escolinha Rural, os tradicionais Jogos Rurais, e a Feira de Produtos Coloniais.

Entre as atrações musicais, a programação valoriza os talentos locais, as bandinhas típicas e conta com bandas de renome. estadual, como a Orquestra La Montanara, Banda Modello, Banda Porto do Som, Super Banda Monte Carlo, Banda Kamarilia, Super Banda The Willer’s e Banda Exemplo.

O concurso que vai definir a corte do biênio 2026/2027 está marcado para o dia 18 de maio, quando encerra a 34ª Festa da Colônia.

A programação completa está disponível no site festadacolonia.net.br