Caxias do Sul registra mais de mil focos da dengue e 64 casos da doença

O bairro com mais registros de focos do mosquito é o Fátima.

Desde o início de 2025, mais de mil focos do mosquito da dengue e 64 casos da doença foram registrados em Caxias do Sul. O número de focos já ultrapassou toda a marca de 2024 - que foi de 899. Os dados constam no novo boletim da Vigilância Ambiental em Saúde de Caxias do Sul, divulgado nesta segunda-feira (28). O setor também anunciou aplicações de inseticida em três bairros nesta terça (29) e quarta-feira (30).