Cão que motivou exoneração de secretário e CCs da prefeitura de Vacaria é encontrado

Cuidadores do cachorro comunitário reencontraram o animal, que foi levado de Ausentes a Vacaria pela BM. Brigada Militar de / Divulgação

O cachorro Negão, desaparecido na manhã da última quinta-feira (24) após ser levado por agentes da prefeitura de Vacaria, foi localizado no fim da tarde desta segunda-feira (28). Segundo a Brigada Militar, o cão foi encontrado na BR-285, nas proximidades do do trevo do Carauno, em São José dos Ausentes.

A protetora Daniela Moraes, integrante da ONG Oscip Amigo do Bicho, informou que Negão foi encontrado por uma moradora, caminhando pela rodovia. Ele estava com uma corda no pescoço.

A mulher levou o cão até a Brigada Militar, que por sua vez, escoltou o Negão de volta à Vacaria. O animal foi acolhido na delegacia da cidade. A chegada do cachorro comoveu a comunidade, já que antes de ser levado o cão era cuidado de forma coletiva pelos moradores.

O animal ficará sob a tutela da ONG, que já encaminhou a adoção de Negão para uma moradora da Rua Libório Rodrigues, na área central de Vacaria, onde o animal ficava antes de ter desaparecido.

À reportagem, o prefeito André Rokoski assegurou que mesmo com o retorno do cão, os servidores envolvidos no desaparecimento dele se manterão afastados da prefeitura de forma definitiva.

Entenda o caso

O cão Negão desapareceu na manhã da última quinta-feira (24). O animal era cuidado de forma coletiva por moradores da Rua Libório Rodrigues, na área central de Vacaria. Na manhã de quinta, dois homens recolheram o animal na mesma via e o colocaram em um veículo oficial da prefeitura.

Imagens de câmeras de segurança de moradias gravaram a ação. Ao menos dois moradores registram o desaparecimento do cachorro na Polícia Civil.

Os homens que aparecem nas imagens recolhendo Negão foram identificados como cargos de confiança da secretaria Municipal da Agricultura e Meio Ambiente e foram exonerados da prefeitura ainda na sexta-feira (25). Nesta segunda-feira (28), o secretário Municipal da Agricultura e Meio Ambiente de Vacaria, Fernando Pedroso, também foi exonerado.