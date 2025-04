Campanha de vacinação contra a gripe começa na próxima semana em cidades da Serra

A imunização contra o vírus da Influenza começa na próxima semana em várias cidades da Serra . A vacina faz parte do calendário nacional de vacinação para criança de seis meses a cinco anos, 11 meses e 29 dias; gestantes e pessoas com 60 anos ou mais.

Fazem parte do grupo prioritário puérperas (mulheres até 45 dias pós-parto), povos indígenas, quilombolas, pessoas em situação de rua, trabalhadores da área da saúde, professores do ensino básico e superior, profissionais das forças de segurança e salvamento, profissionais das forças armadas, pessoas com deficiência permanente, caminhoneiros, trabalhadores de transporte coletivo, trabalhadores portuários, trabalhadores dos correios, população privada de liberdade e funcionários do sistema prisional, jovens de 12 a 21 anos sob medida socioeducativas e pessoas com doenças crônicas não transmissíveis.