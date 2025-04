Campanha de família caxiense busca arrecadar fundos para menino com síndrome rara fazer transplante na Tailândia

Lucca possui a Sindrome de Morsier. Patricia Marcolin / Divulgação

Aos dois meses de vida de Lucca, os pais dele, Patricia Marcolin e Diego Ferreira, perceberam que a pupila do filho não contraía e não reagia à presença de luz. As investigações começaram e, aos 11 meses, o pequeno foi diagnosticado com a Síndrome de Morsier.

— A gente tirava a fonte de luz e a pupila dele permanecia estável, ele não tinha nenhum tipo de reação — conta a mãe.

Segundo a oftalmologista pediátrica e professora da Universidade de Caxias do Sul (UCS) Fernanda Fanton, o nervo ótico de Lucca, que leva a imagem do olho até o cérebro, é menos desenvolvido que o normal, mais fino, e isso gera alguns sintomas oculares, principalmente perda da acuidade visual.

— O diagnóstico é feito com a ressonância magnética do cérebro, que detecta essas malformações anatômicas. Em alguns casos a gente consegue identificar essas alterações antes do nenê nascer, por meio da ultrassonografia fetal — explica a especialista.

Por que a Tailândia?

Pesquisando por tratamentos com bons resultados, já que no Brasil as possibilidades são limitadas, os pais de Lucca encontraram o Beike Biotech, uma empresa de biotecnologia da Tailândia especializada em células-tronco. Acompanhando relatos de famílias que passaram pelo tratamento e tiveram resultado e melhorias significativas, decidiram iniciar o processo para que Lucca pudesse realizar o transplante.

— Eles fornecem células-tronco para outros países. Então, a gente já começou a ficar mais confiantes. Isso é fantástico, né? Para quem não enxerga nada, para quem vive na escuridão, colocar uma fonte de luz e a pessoa conseguir verificar onde está essa fonte é algo fantástico — comenta Patrícia.

Após receberem a carta de aceitação para o transplante, o prazo de ida é de oito meses para definir uma data da realização da cirurgia. A família tem como meta arrecadar R$ 230 mil para cobrir todos os custos de tratamento, passagens aéreas, hospedagem e demais despesas de Lucca, Patrícia e Diego. Com data marcada do transplante para 22 de Julho, a família vai ficar cerca de um mês no país asiático para o pequeno ter um pré e pós operatório seguros.

Arrecadação